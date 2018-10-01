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Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geride bıraktı

Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve 10 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 1 puanlık fark attı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geride bıraktı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen mükemmel bir geri dönüşe imza atarak rakibini 4-2 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon geçtiğimiz sezona göre daha fazla puan topladı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasında 9 puan toplarken, 2018-2019 sezonunda ise 10 puana ulaştı.

Yanal dönemi

Bordo-mavililer, söz konusu haftalarda takımın başında olan Ersun Yanal yönetiminde ilk maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, ikinci hafta ise Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Üçüncü haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, dördüncü hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik sonuçla geçti. Beşinci haftada ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yanal'ın takımı, altıncı haftada da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor, 7 haftada ise Beşiktaş deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlk 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 8 puanla ligde 9. sırada yer almıştı.

Karaman dönemi

Yeni sezona Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde giren Trabzonspor, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilirken, ikinci hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Üçüncü hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, bir sonraki hafta ise Galatasaray'ı sahasında 4-0 geçmeyi başardı. Beşinci haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, altıncı haftada sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Son maçında ise Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde ilk 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve 10 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 1 puanlık fark attı.

Ünal Karaman'ın takımı önde

Önemli bir transfer bütçesiyle geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başında yer alan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 Bin Euro (12 milyon 473 Bin TL) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal'ın aylığı ise 150 Bin Euro'ya (1 milyon 47 Bin Tl) denk geliyordu. Kadrosunda görmek istediği oyuncuların önemli bir kısmını almasına rağmen Yanal, bordo-mavili takımda beklenen futbolu oynatamamış, saha sonuçları ve sıralama olarak da Karadeniz ekibi rakiplerin gerisinde kalmıştı.

Kısıtlı bir kadro ile kamp dönemi geçiren, transferlerini sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapan Ünal Karaman ise söz konusu haftalar dikkate alındığında Ersun Yanal'ın takımını ortaya koyduğu performans ile solladı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
  1. Sivas
  2. Konya
  3. İzmir
  4. Ankara
  5. Ünal Karaman
  6. Ersun Yanal
  7. Trabzonspor
  8. Kasımpaşa
  9. Süper Lig

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