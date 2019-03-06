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Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya göremiyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında kendisine gelen eleştirilere çok sert tepki gösterdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:43
Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya göremiyorum!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirirken basın mensuplarını ve taraftarları sert şekilde eleştirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gündemi değerlendirdiği basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Bordo-Mavili taraftarları ve basın mensuplarını eleştiren Ünal Karaman şunları söyledi:

"Parmak neden mi oyundan çıkıyor"

Bugün 'Abdülkadir Parmak neden oyundan çıkıyor?' diye eleştirenler oluyor. Bakıyorum son 2 sezonda 1 gol, 2 asist yapan hatta sezon başı Samsunspor'a gitmek için araya adam koyan Parmak neden çıkıyormuş. Bana teşekkür etmeleri lazım.

"Bakalım bu gençleri kimler oynatıyor"

Gençleri alıyoruz, tekrar gönderiyoruz. Hepsi benim için değer. Ben sizin gibi bakama, 'Onun bunun yakını' diyemem. Yetişmesi için beklemek lazım. Zaman lazım.

"Ben gerizekalıyım bilmiyorum"

Gerçekten medyaya çok teşekkür ediyorum! Çok adilsiniz gerçekten! Ben oyuncu çıkarıyorum, edilmemesi gereken sözler. Oyuncu alıyorum, çocuk daha girmeden bir sürü laf. Uzun adam çıkarsam gol yesek 'Uzun adamı çıkardı, gol yedi takım' diyeceksiniz. Ben geri zekalıyım! Ben salağım' Ben bilmiyorum! Tribündeki adam biliyor, gazeteci biliyor, ben bilmiyorum!

Beni geçin, profesyonelleri geçin ama bu çocuklara toz kondurmayın. Ümraniye'yi gördünüz, Hatay'ı gördünüz. Sakın küçümsemeyin. Onlar da ekmek kazanmak için çok çalışıyorlar. Olayı sadece 'Onu aldı, bunu çıkardı' diye görmeyin.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:43
  1. Samsun
  2. Hatay
  3. Ünal Karaman
  4. Trabzonspor

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  • Ali BULUT Ali BULUT 1 sa önce
    Bizde basın yok tetikçi bunlar Ünal hoca ayrıca Türkiyede zaten torpilli olmayan futbolcu olamıyor onun içinde milli takım yerlerde sürünüyor birde utanmadan milli takım hocasına milyon dolar maaş veriyorlar ey Türk halkı sorgulamayı hesap sormayi ne zaman öğreneceksin?

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