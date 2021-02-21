Ünal Karaman: Bilinçli olarak oluşturdukları çok fazla pozisyon yok

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçta, sarı-lacivertli ekibe pozisyon vermediklerini belirtti.

Karaman, maçın ardından yayıncı kuruluşa şu söyledi:

"Almamız gereken bir 3 puandı, camiamıza hayırlı olsun. Çok akılcı oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin bilinçli olarak oluşturduğu çok fazla pozisyon yok. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık."

"Oyuncularım çok özverili çalışıyor, mükemmel de bir dostlukları var. Bir an önce kendimizi daha huzurlu hissedeceğimiz yerlere çıkmalıyız. Kazandık, mutluyuz. Disiplinli şekilde çalışmaya devam edeceğiz."