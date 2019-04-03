Un helvası nasıl yapılır? | Un helvası tarifi

Az malzemeyle yapılan, çok lezzetli tatlılardan biri de un helvasıdır. Ancak lezzetli bir un helvası yapmak ustalık gerektirir. Elbette buradaki püf noktalarını kullanarak ustalara taş çıkartan un helvaları yapmanız mümkün. Peki, un helvası nasıl yapılır? Un helvası nasıl pişirilir? Un helvasının kıvamı nasıl olmalıdır? Un helvası yaparken nelere dikkat edilmeli? Un helvası malzemeleri nelerdir? İşte konuya dair detaylar...

Un helvası nasıl yapılır?

Un helvası yapmak için, ilk olarak malzemelerinizi eksiksiz olarak hazırlamakla başlayın. Un helvası yapmak için gerekli olan malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Malzemeleriniz hazırsa un helvasını yapmaya başlayın.

Öncelikle helvanın şerbetini yapın. Şeker ve suyu derin bir tencerenin içine ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Şerbet koyu bir kıvam almaya başladığı zaman, kısık ateşte kaynamaya bırakın. Şerbetiniz hazır sayılır.

Un ve yağı başka derin bir tencerede karıştırın. Tencereyi unun kokusu çıkana kadar, karıştırarak pişirin. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altını kısıp kavurma işlemine devam edin.

Un renk değiştirdiğinde şerbeti ocaktan alın ve hemen renk değiştiren un karışımının üzerine dökün. Bu aşamada en önemli nokta, şerbeti dökerken aynı zamanda unu hızlıca karıştırabilmektir. Böylece unun topaklanmasını önlersiniz.

Un şerbeti çekene kadar hızlı hızlı karıştırmaya devam edin. Un helvasını karıştırırken kaşığın arka tarafını bastırarak daha rahat bir kulanım elde edebilirsiniz.

Helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız, bu aşamada helva karışımına, ceviz içi ve fındık ilave edebilirsiniz.

Helvayı ocaktan alın, ılınınca dilediğiniz gibi şekillendirin. Dilerseniz üzerine ceviz, tarçın ya da fındık gibi ürünler ekleyip hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.