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Kadın - Aile Un helvası nasıl yapılır? Kandil için un helvası tarifi
Kadın - Aile

Un helvası nasıl yapılır? Kandil için un helvası tarifi

Un helvası için gerekli malzemeler | Kandilde un helvası yapıp ikam etmek isteyenler 'Pratik un helvası tarifi' konusunu aratıyor. Peki, un helvası için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-02-03 15:40:00 -
Un helvası nasıl yapılır? Kandil için un helvası tarifi

Kandil denildiğinde akla gelen ilk ikramlıklar arasındadır un helvası… Peki, un helvası nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir?

Kandil için un helvası tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı ceviz

Şerbet için:

  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı şeker

Un helvası nasıl yapılır?

Helva hazırlamak için süt ve şekeri ocağa alın. Sütün kaynamasına gerek yok. Şeker eriyip süt ısınınca ocağın altını kapatın.

Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.

Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.

Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.

Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.

Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.

Arzu ederseniz; bir adet portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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