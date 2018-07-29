Un çorbası nasıl yapılır?
Un çorbası nasıl yapılır? İşte un çorbası için yapmanız gerekenler...29 Temmuz 2018 Pazar 19:26
MALZEMELER
2 adet yumurta
6 çorba kaşığı yoğurt
3 çorba kaşığı un
5 su bardağı su
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı pul biber
Yeteri kadar tuz
HAZIRLANIŞI
Yumurtaları çırpıp, yoğurt ve un ekleyerek karıştırın. Su ekleyip ocağa koyun. Kaynayana kadar karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Üzerine nane, pul biber ve tuz ekleyip karıştırın. Karışımı, azar azar ve karıştırarak çorbaya katın. Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun.
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