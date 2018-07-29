Un çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 adet yumurta

6 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı un

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Yeteri kadar tuz

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları çırpıp, yoğurt ve un ekleyerek karıştırın. Su ekleyip ocağa koyun. Kaynayana kadar karıştırın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Üzerine nane, pul biber ve tuz ekleyip karıştırın. Karışımı, azar azar ve karıştırarak çorbaya katın. Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.