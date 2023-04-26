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Gündem Umutlarını mafyaya bağladılar! Turhan Çömez'den skandal sözler
Gündem

Umutlarını mafyaya bağladılar! Turhan Çömez'den skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-26 00:20:00 -

Organize suç örgütü suçundan aranan Sedat Peker'in sesi kesilince İYİ Partili Turhan Çömez yeni mafyasını buldu. Muhammed Yakut isimli mafya liderinin söylediği hikayelere umut bağladı.

İYİ Partili Turhan Çömez, yine hikaye okuyan mafyaya bel bağladı. Sedat Peker'den umudu kesen Çömez, aradığı mafyayı sonunda buldu. Mesnetsiz iddialarla küfürler yağdırıp video çeken Muhammed Yakut isimli mafyanın peşine takılan Çömez Halk Tv canlı yayınında yalanlanmasına rağmen Yakut'un iddiasının doğru olduğunu söyledi.

Bahsettiği konularda İngiltere ayağına ilişkin bilgiler doğru

Çömez, "Sayın Akşener'in konuşmasını takip ettim. Küçük bir görüşmem oldu. İddiaların vahim olduğunu söyledi. Ben Yakut'u tanımıyorum. İsmini medyadan duydum. Bahsettiği AK Partili isimlerin bu konularla ilgisi olur. Doğru mu yanlış mı diye ortaya konan bazı iddialara ilişkin araştırma yaptım. Bahsettiği konularda İngiltere ayağına ilişkin bilgiler doğru. Yakut'un dediklerine daha dikkatli bakmak gerekiyor." dedi.

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