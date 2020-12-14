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Ekonomi Umut veren gelişme! Milyoner sayısı arttı
Ekonomi

Umut veren gelişme! Milyoner sayısı arttı

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri para bulunan mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 322 bin 225’e, toplam mevduat tutarı da 2 trilyon 61 milyar 497 milyon liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:38:00 -
Umut veren gelişme! Milyoner sayısı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 10 ayda milyoner sayısı 96 bin 784, toplam mevduat miktarı 669 milyar 898 milyon lira arttı. Yurt içinde yerleşik milyoner sayısı 10 ayda 85 bin 765 arttı ve 287 bin 785’i buldu. Yurt dışında yerleşik mudi sayısı da 11 bin 19 arttı ve 34 bin 440’a dayandı.

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