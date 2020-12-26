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Aktüel Umut Ol’dan 500 aileye soba ve kömür yardımı
Aktüel

Umut Ol’dan 500 aileye soba ve kömür yardımı

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetleri yürüten Türk yardım kuruluşlarından Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Kilis’in karşısında Suriye topraklarında bulunan Azez’deki Nur Kampı’nda 500 aileye soba ve kömür dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:05:00 -
Umut Ol’dan 500 aileye soba ve kömür yardımı

Bu yardımla kışlık ihtiyaçlarının bir kısmını gideren kamp sakinleri, Türkiye ve Umut Ol Derneğine teşekkür etti. Derneğin Suriye Yardım Koordinatörü Kadir Şahin, kış aylarının gelmesiyle daha da zorlu şartlar altında yaşamak zorunda kalan Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürdüklerini söyledi. Şahin, “Azez’de Nur Kampı’nda bulunan 500 aileye soba ve kömür dağıttık. Kışlık yakacaklarının bir kısmını karşıladık” dedi.

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