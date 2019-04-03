Umut Oğuz kimdir? Umut Oğuz kaç yaşında nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Umut Oğuz, araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Adanalı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Umut Oğuz, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. Peki, Umut Oğuz kimdir? Umut Oğuz kaç yaşında? Umut Oğuz nereli?

Umut Oğuz kimdir?

Umut Oğuz, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, 2 Temmuz 1977 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik okulundan mezun olduktan önce ve sonra 1994-1999 seneleri arasında çeşitli tatil bölgelerinde çeşitli otellerde çalıştı. Bu dönemde Fethiye'de bir tatil köyünde animasyon sahnelerinde ki başarılı performansı, Usta Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen ve Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan tarafından fark edildi.

1999 yılından beri tiyatro sahnelerinde olan Umut Oğuz, tiyatrocu Ahmet Gülhan'ın teşvikiyle tiyatro sahnelerinde oldu.



2008 yılında "Emret Komutanım" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Ufuk Özkan, İsrafil Köse,Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar ile beraber oynadı. 2008-2010 yılları arasında başrollerde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un oynadığı, Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterlerini canlandırdı.



Umut Oğuz, 2014 yılında "Figüran" adlı sinema filminde Ceyhun Fersoy,Serenay Aktaş, Ferdi Kurtuldu, Erdal Cindoruk, Cem Kılıç, Mehtap Bayri,Yıldırım Öcek, Selma Hoşafçı, Veysel Diker, Ümit Yesin, İrfan Kangı ile birlikte rol aldı.



Umut Oğuz, 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Sera Tokdemir,Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Eda Özerkan ile birlikte rol aldı. Özellikle komedi türündeki projeleriyle tanınan Umut Oğuz, 2008 yapımı Adanalı dizisinde Fiko ve Lezize Nine karakterine hayat vermiş, bu diziyle ismini geniş kitlelere duyurmuştu.