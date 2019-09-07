Umut Nayir kimdir? Alkışlar Umut Nayir'a

Geçtiğimiz sezon Bursaspor’da kiralık olarak top koşturan Umut Nayir sezon başında Beşiktaş’a döndü. Beşiktaş’ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta attığı goller nedeniyle Umut Nayir futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Umut Nayir kimdir?

Net bir galibiyet

Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan gollerin 3'ü de Umut Nayir'den geldi. Peki, Umut Nayir kimdir?

Umut Nayir 28 Haziran 1993'te Kayseri'de dünyaya geldi. Alt yapı kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Umut Nayir 2012'de A takıma yükseldi. Genç futbolcu 2 Şubat 2015'te bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor'a transfer oldu. 11 Ocak 2016'da ise Umut Nayir Yeni Malatyaspor'a kiralandı. 4 Temmuz 2016'da Umut Nayir bu kez Osmanlıspor'dan Göztepe'ye kiralandı. Ardından Ankaragücü’ne kiralanan Umut Nayir, 27 Temmuz 2018'de Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Ardından Bursaspor'a kiralanan Umut Nayir bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.