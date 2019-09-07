0553 313 94 23

Umut Nayir kimdir? Alkışlar Umut Nayir'a

Geçtiğimiz sezon Bursaspor’da kiralık olarak top koşturan Umut Nayir sezon başında Beşiktaş’a döndü. Beşiktaş’ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta attığı goller nedeniyle Umut Nayir futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Umut Nayir kimdir?

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:39
Umut Nayir kimdir? Alkışlar Umut Nayir'a

Geçtiğimiz sezon Bursaspor’da kiralık olarak top koşturan Umut Nayir sezon başında Beşiktaş’a döndü. Beşiktaş’ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta attığı goller nedeniyle Umut Nayir futbolseverlerin dikkatini çekti. Peki, Umut Nayir kimdir?

Net bir galibiyet

Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan gollerin 3'ü de Umut Nayir'den geldi. Peki, Umut Nayir kimdir?

Umut Nayir kimdir?

Umut Nayir 28 Haziran 1993'te Kayseri'de dünyaya geldi. Alt yapı kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Umut Nayir 2012'de A takıma yükseldi. Genç futbolcu 2 Şubat 2015'te bir diğer Ankara ekibi Osmanlıspor'a transfer oldu. 11 Ocak 2016'da ise Umut Nayir Yeni Malatyaspor'a kiralandı.  4 Temmuz 2016'da Umut Nayir bu kez Osmanlıspor'dan Göztepe'ye kiralandı. Ardından Ankaragücü’ne kiralanan Umut Nayir, 27 Temmuz 2018'de Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Ardından Bursaspor'a kiralanan Umut Nayir bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:39
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Umut Nayir kimdir?
  6. Süper Lig
  7. beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesi seçimlerle ilgili önerilerini açıkladı
    1. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesi..
    2. Dorian Kasırgası’nın vurduğu..
    3. Millilerden Avrupa Ümitler Taekwondo..
    4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    5. Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için..
    6. Bakan Kasapoğlu Filenin Sultanları’nı..
    7. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten..
    8. Bakan Dönmez "Geleneksel Şifalı Pilav..
    9. Ürdünlü öğretmenlerden grev kararı
    10. Ali Babacan'ın partisinde yer alacağı..
    11. Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç..
    12. Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış..
    13. Böbrek taşı için hangi doktora hangi..
    14. Böbrek taşı nedir, neden olur? Böbrek..
    15. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    16. Cinayet zanlıları tarlada yakalandı
    17. Plaj Futbolu Milli Takımı, Ukrayna'yı..
    18. Adrian Darya 1, Tartus Limanı..
    19. 76. Venedik Film Festivali sona erdi
    20. Dorian Kasırgası Kanada kıyılarına..
    21. Alçak saldırı: Bölgedeki tek su..
    22. Sosyal medya tartışması kanlı bitti
    23. Başkan Şahin, Kaftancıoğlu’na verilen..
    24. Kılıçdaroğlu'ndan "Filenin..
    25. Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya..
    26. Ay-yıldızlılar, bin 757 gün sonra..
    27. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    28. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    29. Umut Nayir kimdir? Alkışlar Umut Nayir'a
    30. Akşener'den HDP'ye destek açıklaması!..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim