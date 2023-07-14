Umut Nayir hızlı başladı! "Dzeko bana benziyor"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bonservisini Eyüpspor'dan alarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Umut Nayir, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2+1 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki futbolcu, BeIN Sports mikrofonlarına konuştu. Milli oyuncu taraftarlara mesaj da gönderdi.

Umut Nayir açıklamalarına şöyle başladı:

Çok aşina olduğum bir ortam var. Milli takımdan arkadaşlar var, yıllarca karşılıklı oynadığım kişiler var. Diğer isimler de dünya yıldızları. Adaptasyon zor olmadı. İsmail Hoca ile de daha önce çalıştım. Benim adıma adaptasyon kolay oldu. Daha önce de büyük bir takımda oynadım. Geldiğin zaman ayrı bir sorumluluk, büyük beklentiler var. Heyecanı var, sorumluluğu da var. Üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum.

Transfer sürecinde Eyüpspor'dan izin istediğini söyleyen Umut Nayir, sözlerine şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Transfer süreci ilerlerken, en başında Eyüpspor'dan affımı istemiştim lige çıkamadığı için. Murat Başkanımız sağ olsun anlayış gösterdi. Birçok kulüp ilgi gösterdi; Fenerbahçe'den de teklif geldi. Daha önce eşim bu kadar yükselmemişti, epeyi heyecanlandı. Geçmişinde sağlam bir Fenerbahçelilik var. Eşi futbolcu, başka takımlarda oynayınca onu biraz yontmaya çalışıyor ama yeniden Fenerbahçe hissi onda katlanarak devam etti. Fenerbahçe'yi duyunca marş falan söyledi, ben daha önce görmemiştim onu böyle.

Fenerbahçe'de beklentinin büyük olduğunu söyleyen Umut, şu ifadeleri kullandı:

Büyük camiada olduğunuz zaman beklenti her zaman şampiyonluk. 9 sene geçmiş. Öyle ya da böyle, farklı sebepler söylenebilir. Beklentiler katlanıyor. Bunun getirdiği ekstra bir baskı da olabilir. Büyük camiadaysak bunun altından kalkabiliriz. Rakiplerimizin de kaliteli kadroları olacak. Bazen düşüşler, inişler, çıkışlar olacak. Bir arada kalabilirsek başarılı olabileceğimize inanıyorum.

Milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben şanslı hissediyorum. Edin Dzeko, Michy Batshuayi tüm dünyanın tanıdığı oyuncular. Gençken Edin Dzeko'yu takip ettim, bana benziyordu, örnek aldığım bir oyuncu. Aynı forma için mücadele edeceğiz. Antrenmanda yaptıklarını takip edeceğim. Kaliteli isimlerle oynamak performansları yükseltecektir. Büyük camialarda daha kaliteli isimlerle rekabet ediyorsunuz. Katkı vermek için geldim, bu mücadelenin altından kalkacağımı düşünüyorum.

Umut Nayir, sezon boyunca yorulacaklarını belirtti.

Bizim için dezavantajlı bir kısım var; sezon erken başladığı için alışık olduğumuz bir hazırlık dönemi olmayacak. Biraz yorulacağız. Hazırlık maçlarına yorgun çıkıyoruz. Beyin istiyor ama vücut yapamıyor yorgunluktan. İlk Avrupa maçına hazır olacağız. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldiği sezon sadece 1 maç eksik oynamış, ligde ve kupada sonuna kadar gitmişti. İnşallah bu sezon da sonuna kadar gidebiliriz.

Tecrübeli isim Kadıköy'den çıkılmayacağını söyledi.

Fenerbahçe deplasmanında hiç oynamadım, kısmet olmadı. Daha önceki takımlarda 5-10 dakika oynadığım oldu ama ilk 11 hiç olmadı. Taraftar desteğini alarak oynamak ayrı bir ayrıcalık. Taraftarı doğru kullanabilirsek büyük bir güç olacaktır. Kaybettiğimiz duygulardan biri de oydu galiba. Fenerbahçe, iç sahada korkulu rüyayken çok fazla puan kaybedildi. Takımdaki arkadaşlarımın da söyledikleri böyle. Kadıköy'ü çıkılmaz bir yer haline getirmek istiyoruz.

Umut Nayir, Ümraniyespor'un kendisi için proje olduğunu ifade etti:

Ümraniye benim için bir projeydi. Eyüp ile anlaştıktan sonra ligde devam etmeyi istediğimi söyledim. Orta üst bir takıma gidecektim veya çalışma sistemini bildiğim, görece düşük seviyede bir takıma gidecektim. Recep Hoca olduğu için Ümraniye'ye gittim. Organizasyon kalitesine, yapabileceklerine inanıyordum. Onun da katkısıyla verimli bir sezon oldu. Santrforu milli takıma gitti, 18 gol attı ama Ümraniyespor'a faydalı olmadı. Bizim ligimizde hücum alanında yerli oyuncu pek kullanılmıyor. Tüm amacım milli takımdı. Bu sene de Avrupa Şampiyonası var. Burada katkı vermem bu açıdan çok önemli.

İsmail Kartal hakkında da konuşan Umut, şu açıklamayı yaptı:

İsmail Kartal Hocam içinden gelenleri söyleyen biri. Bu kolay olan bir şey değil. Katılsanız da katılmasanız da düşüncelerini söyler. İsmail Hocamla Ankaragücü'nde beraber oynadık, şampiyon olduk. Beni aradı, düşüncelerini anlattı. Büyük camialarda tanımadığınız isimler olunca önyargılı olunabiliyor. İsmail Hoca, benim için önemli. Çok disiplinlidir, istediklerini yapamayınca bazen sinirlenebiliyor.