0553 313 94 23

Umut Meraş’tan transfer isyanı

Son dönemde transferlerle çokça anılan Bursasporlu futbolcu Umut Meraş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla isyan etti.

06 Ağustos 2019 Salı 23:52
Umut Meraş’tan transfer isyanı

Son dönemde transferlerle çokça anılan Bursasporlu futbolcu Umut Meraş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla isyan etti. 23 yaşındaki savunmacı kendisine yurtiçi ve yurtdışından gelen teklifleri doğrularken yönetimin tutumunu eleştirdi.


Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yapan Umut Meraş, "Profesyonel kariyerimde ilk defa bir kulüp başkanı ve yönetimi tarafından emeklerimin ve iyi niyetimin suistimal edilerek ciddiye alınmadığım için bu açıklamayı üzülerek yapıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda alacaklarımın ödendiğine dair çıkan haberler kamuoyuna yansıdı. Ben de her geçen gün şahsıma transfer teklifleri gelirken, alacaklarıma karşılık bonservisimi elime alabilecekken zor günler geçiren kulübüm Bursaspor’un zor günlere gelmesinde hatam olduysa bu hatama karşılık fayda sağlayıp ayrılmamın daha sağlıklı olacağını hissettiğim için alacaklarıma karşılık bana verilen taahhütlerden dolayı takımım Bursaspor ile birlikte antrenmanlara çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladım" dedi.



"Yurtiçi ve yurtdışından transfer teklifleri geldi"


Yurtiçi ve yurtdışından transfer teklifler geldiğini ifade eden Meraş, "Haftalardır kulübüm Bursaspor’a şahsım için yurtiçinden ve özellikle de yurtdışından ciddi transfer teklifleri gelmektedir. Teklif edilen rakamlar ekonomik olarak zor durumda olan kulübümüz Bursaspor’u ciddi anlamda rahatlatacak ve belki de mevcut transfer yasağının kalkmasına ön ayak olup Bursaspor’un yeniden hak ettiği yerlere gelmesine katkı sağlayacak tekliflerdir. Ben kulübümün çıkarlarına katkı sağlamak için bu kadar çaba sarf ederken kulüp başkanımız sayın Mesut Mestan bilmediğim ve bana açıklanmayan nedenlerden ötürü süreci uzatıp bu teklifleri göz ardı etmekte ve ısrarla benimle iletişim kurmaktan kaçınıp telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir" ifadesinde bulundu.



"Süreci hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum"


Bursaspor’a transfer süreciyle ilgili de açıklama yapan Meraş, "2018 yaz transfer döneminin son gününde dönemin teknik direktörü sayın Samet Aybaba’nın dönemin yönetimine transferim için diretmesi sonucu Bursaspor’a gerçekleşen transferimde şahsım, eski kulübüm Boluspor’a borçlanarak senet imzalamış ve takımın geri kalanına göre çok düşük bir maaş bedeliyle Bursaspor’a transferim gerçekleşmiştir. Bu camianın bir parçası olmak adına yaptığım fedakarlıkları, bu sefer de bana 30 maç forma şansı veren, adımı tüm Türkiye’ye duyurup A Milli Takım’a kadar yükselmemde pay sahibi olan minnet duyduğum kulübüm Bursaspor için yapmak isterken yaşanılan süreci hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum" dedi.



"Büyük bir saygısızlık olarak görüyorum"


Kendisine yapılan tekliflerin değerlendirilmemesiyle ilgili de açıklama yapan Meraş, "Gelen tekliflerin şahsım ve ekonomik olarak zor durumda olan kulübüm adına bu kadar umursanmayarak sürecin her geçen gün uzatılmasının başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Takdiri değerli Bursaspor taraftarlarına ve kamuoyuna bırakıyorum" diye ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle buluştu
    1. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    2. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    3. Libya'nın güneyinde elektrik..
    4. Sri Lanka'daki terör saldırıları
    5. ABD polisinin siyahiye yaptığı..
    6. Umut Meraş’tan transfer isyanı
    7. Trump'tan gözdağı: Google'ı yakından..
    8. Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
    9. Hakkari'de 107 kilogram eroin ele..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    11. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    12. Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz..
    13. MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Gri..
    14. Bulanık’ta trafik kazası: 4 yaralı
    15. Gri kategorideki terörist etkisiz hale..
    16. Hakkari’de, Jandarma, Emniyet ve..
    17. Libya'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri..
    19. 11. Büyükelçiler Konferansı
    20. Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür..
    21. Şirince’de mermer ocağına olumsuz..
    22. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11...
    24. Mustafakemalpaşa’da orman yangını..
    25. Mangal çatı yangına yol açtı
    26. Venezuela, ABD’yi Birleşmiş Milletler..
    27. Bakan Kurum, 11. Büyükelçiler..
    28. "Kıbrıs'ta yaşayanlarla akrabalığımız..
    29. AK Partili Belediye Meclisi Üyesi..
    30. GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!
    Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Ziyarette dikkat çeken isim! Yılmaz Özdil, İmamoğlu'na koştu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!