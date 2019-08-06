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Umut Meraş'tan transfer açıklaması

- Bursasporlu futbolcu Umut Meraş'ın açıklamasından:- "Sürecin her geçen gün uzatılmasını, başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum"- "Sayın Mesut Mestan bilmediğim ve bana açıklanmayan nedenlerden ötürü süreci uzatıp bu teklifleri göz ardı etmekte ve ısrarla benimle iletişim kurmaktan kaçınıp telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir"

06 Ağustos 2019 Salı 22:49
Umut Meraş'tan transfer açıklaması


BURSA (AA) - Transferde adı yurt içi ve yurt dışından büyük kulüplerle anılan Bursaspor'un futbolcusu Umut Meraş, gelen tekliflerin umursanmayarak sürecin uzatılmasını, Bursaspor camiası ve kendisine yapılan büyük bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Milli futbolcu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kamuoyunda kendisiyle ilgili çıkan transfer iddialarına ilişkin açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

"Profesyonel kariyerimde ilk defa bir kulüp başkanı ve yönetimi tarafından emeklerimin ve iyi niyetimin suistimal edilerek ciddiye alınmadığı için bu açıklamayı üzülerek yapıyorum." ifadesini kullanan Umut, transfer teklifleri gelirken, zor günler geçiren kulübüne fayda sağlayıp ayrılmanın daha sağlıklı olacağını hissettiği için alacaklarına karşılık verilen taahhütlerden dolayı takımıyla antrenmanlara çıktığını anlattı.

Umut, Bursaspor'a kendisiyle ilgili yurt içi ve özellikle de yurt dışından ciddi transfer teklifleri geldiğini aktararak, "Teklif edilen rakamlar, ekonomik olarak zor durumda olan Bursaspor'u ciddi anlamda rahatlatacak seviyede. Belki de mevcut transfer yasağının kalkmasına ön ayak olup Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere gelmesine katkı sağlayacak teklifler." değerlendirmesinde bulundu.


- "Büyük bir saygısızlık olarak görüyorum"


Kulübünün çıkarlarına katkı sağlamak için çaba sarf ettiğine dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp başkanı sayın Mesut Mestan, bilmediğim ve bana açıklanmayan nedenlerden ötürü süreci uzatıp bu teklifleri göz ardı etmekte ve ısrarla benimle iletişim kurmaktan kaçınıp telefonlarıma yanıt dahi vermemektedir. 2018 yaz transfer döneminin son gününde, dönemin teknik direktörü sayın Samet Aybaba'nın diretmesi sonucu Bursaspor'a gerçekleşen transferimde şahsım, eski kulübüm Boluspor'a borçlanarak senet imzalamış ve takımın geri kalanına göre çok düşük bir maaş bedeliyle Bursaspor'a transferim gerçekleşmiştir. Bu camianın bir parçası olmak adına yaptığım fedakarlıkları, bu sefer de bana 30 maç forma şansı veren, adımı tüm Türkiye'ye duyurup A Milli Takım'a kadar yükselmem de pay sahibi olan minnet duyduğum kulübüm Bursaspor için gerçekleştirmek isterken yaşanılan süreci hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum.

Gelen tekliflerin şahsım ve ekonomik olarak zor durumda olan kulübüm adına bu kadar umursanmayarak sürecin her geçen gün uzatılmasını, başta Bursaspor camiasına sonra da bana yapılmakta olan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Takdiri değerli Bursaspor taraftarlarına ve kamuoyuna bırakıyorum."


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:49
  1. Bursa
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