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Umut Kervanı Yemen’de

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, büyük bir insanlık dramının yaşandığı Yemen için yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:16
Umut Kervanı Yemen’de

Dünya genelinde mağdur, muhtaç ve mazlumlara yönelik yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Yemen’de yaşanan insani krize merhem olabilmek için yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Daha önce yemen için “Acil Yardım Çağrısında” bulunan Umut Kervanı Vakfı duyarlı hayırseverlerin Yemen’deki yaşanan drama ve açlıkla boğuşan halka yardım çağrısına sessiz kalmayarak yardım elini uzatmıştı.

Yemen için “Acil Yardım” çağrısıyla yardım çalışmasını başlatan Umut Kervanı Vakfı, Türkiye’deki hayırseverlerin desteğiyle Aralık ayı içerisinde ikinci kez hayırseverlerden gelen yardımları yerine ulaştırdı.

Yemen’e yönelik yaptıkları yardım çalışmaları hakkında konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz KurtaranYemen, 2015 yılında ortaya çıkan iç karışıklıkların sonucu olarak büyük bir insani kriz ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 18 milyon kişi insani yardım veya korunmaya muhtaçken; Yemen halkı, gıda yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. 17 milyon insan yeterli derecede beslenemiyor. 8 milyon kişi açlık sebebiyle ölümün eşiğinde ve üstelik bu sayının 400 bini çocuklardan oluşuyor. Çocuklarda yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu yerlerden birisi Yemen” dedi.

Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için İsveç’teki görüşmelerde Yemenli taraflar arasında varılan anlaşma gereği, Hudeyde‘de 18 Aralık itibarıyla ateşkes yürürlüğe sokuldu. Bu sebeple taraflar arasında varılan anlaşma gereği Yemen’e insani yardımların önünün açıldığını hatırlatan Kurtaran, “Böylelikle milyonlarca Yemen’linin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için vakıf olarak yardım çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yemen’de 7 bin insanın ölümüne yol açan iç savaş nedeniyle yaşanan krizin yaraları dünyadan gelen yardımlarla sarılmaya çalışılıyor. Açlık, kolera ve çeşitli salgın hastalıklarla mücadele eden Yemenli kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hayırseverlerin destekleriyle Yemen’deki çeşitli bölgelerde yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirten Kurtaran, hayırsever olan Türkiye halkının Yemenli kardeşlerine sahip çıkmaya davet ederek “Acil Yardım Çağrısını” yineledi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:16
  1. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı
  2. Yemen
  3. Umut Kervanı Vakfı
  4. Yemen için “Acil Yardım”
  5. Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran
  6. Hudeyde Limanı
  7. İsveç

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