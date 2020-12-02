Umut Karagöz kimdir? Umut Karagöz CHP taciz haberi

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanırken, CHP'li üst düzey yetkililerin olayın basına yansımaması için devreye girdikleri ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. Tacizi kapatmak için üst düzey devreye girildiği ve CHP'li Karagöz tarafından cinsel saldırıya uğrayan genç kadının ailesi ile görüşerek ikna yoluna gidilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık şunları yazdı: “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tecavüzcünün CHP'li olduğuna dair kayıtları apar topar sildi. Teşkilat mensuplarına bu konu hakkında tek kelime etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Ama CHP içinden bir kişi bu rezilliğe dayanamadı. Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan Umut Karagöz insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır" diyerek bu işin üzerini kapatmaya çalışan Canan Kaftancıoğlu'na isyan etti. Peki Canan Kaftancıoğlu bu isyana nasıl bir karşılık verdi dersiniz? Bir gazeteye verdiği demeçte Barış Yarkadaş'ın "şov" yaptığını söyledi.”

Canan Kaftancıoğlu istemesede kabul etmek zorunda kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada 20 yaşındaki genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Maltepe’de CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün partiden ihraç edildiğini istemeyerek de olsa açıklama zorunda kaldı.