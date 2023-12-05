Umut Bozok'tan şok! Trabzonspor'a dava açtı..
Kadroda da kendine yer bulamayan Umut Bozok’un menajeri Trabzonspor’a dava açtı.
Trabzonspor’da Galatasaray maçıyla birlikte formasını Enis’e kaptıran Umut Bozok kadroda da kendine yer bulamıyor. Kuzeyanadolu.net'te yer alan habere göre devre arasında satılacak isimlerin başında gelen hücum oyuncusunun menajeri Trabzonspor’a takip başlattı.
Oyuncunun menajerlik faaliyetlerini yürüten İnsidesport alacaklarını alamadığı iddiasıyla Trabzonspor’a 4 milyon 778 bin TL’lik takip başlattı.
Trabzonspor oyuncunun menajerin talebini işleme aldı.
27 yaşındaki Umut bu sezon sadece 4 maçta süre alabildi ve golle tanışamadı.
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