  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı

Elon Musk Düzce'ye geliyor! İşte sebebi...

O isim, “Kesinleşti” deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak

İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Siyonistler Kamal Adwan Hastanesi'ni kuşattı! 'Cenazelerimizi defnedemiyoruz'

Hükümetin altın, bakır, çinko, kömür hamlesine Celal Şengör'den olay tepki: Zır cahiller

Mera'i yıkacak HDP bombası

Piyasalarda beklentiler şekilleniyor! Sıkılaşma hız kesecek borsada hava değişecek

Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...
Spor Umut Bozok'tan şok! Trabzonspor'a dava açtı..
Spor

Umut Bozok'tan şok! Trabzonspor'a dava açtı..

Yeniakit Publisher
2023-12-05 20:31:00 -
Umut Bozok'tan şok! Trabzonspor'a dava açtı..

Kadroda da kendine yer bulamayan Umut Bozok’un menajeri Trabzonspor’a dava açtı.

Trabzonspor’da Galatasaray maçıyla birlikte formasını Enis’e kaptıran Umut Bozok kadroda da kendine yer bulamıyor. Kuzeyanadolu.net'te yer alan habere göre devre arasında satılacak isimlerin başında gelen hücum oyuncusunun menajeri Trabzonspor’a takip başlattı.

Oyuncunun menajerlik faaliyetlerini yürüten İnsidesport alacaklarını alamadığı iddiasıyla Trabzonspor’a 4 milyon 778 bin TL’lik takip başlattı.

Trabzonspor oyuncunun menajerin talebini işleme aldı.

27 yaşındaki Umut bu sezon sadece 4 maçta süre alabildi ve golle tanışamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23