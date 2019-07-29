Umurlu’da hayvan satış alanı açılacak

Efeler Belediyesi ilçe genelinde devam eden Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Umurlu’da yeni bir satış alanı oluşturulacak.

Umurlu Süleyman Saltoğlu Stadı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı olarak geçici hizmet verecek. Başkan Atay’ın talimatıyla ekipler alanı düzenlemeye başladı. Aydın’da kurbanlıkları satmak üzere gelenler, isteklerinin yerine gelmesiyle Başkan M. Fatih Atay’a ve ekiplerine teşekkür etti.

Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Avşar, "Mahalle olarak yapılan hizmetlerden dolayı çok mutluyuz. Bayram öncesi hayvan sahiplerine ve alıcılarına güzel bir ortam hazırlanıyor" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü yoğun çalışma kısa sürede tamamlanacak.