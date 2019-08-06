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Umur Bugay kimdir? Umur Bugay neden öldü?

Türk edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin usta senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti. Umur Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu ve Bizimkiler dizisinin senaristiydi. Peki Umur Bugay kimdir? Umur Bugay neden öldü?

06 Ağustos 2019 Salı 16:30
Umur Bugay kimdir? Umur Bugay neden öldü?

Türk edebiyat dünyasının ve Türk dizilerinin usta senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti. Umur Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu ve Bizimkiler dizisinin senaristiydi. Peki Umur Bugay kimdir? Umur Bugay neden öldü?

Birçok başarılı yapıma imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme almıştı. Bunun yanı sıra Bugay'ın 1988 yılında yazmaya başladığı 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisi bir döneme damga vurmuştu.

Umur Bugay kimdir?

Umur Bugay, sanat dünyasını yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar sıfatlarına sahip olan Umur Bugay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başlamıştır. 

Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı. 1972'de oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi. 1975 yılından sonra, çeşitli gazete ve dergilerde, mizah ağırlıklı öyküleri ve röportajları yayınlanan Bugay, Milliyet Çocuk Dergisi'nde söyleşiler yazdı. 1974'te Atıf Yılmaz ile Yılmaz Güney'e, bir çingenenin yaşamını konu alan Cemil adlı senaryoyu yazarak sinema alanında da çalışmalara başladı. 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosu da kendisine aittir.

1988 yılında yazmaya başladığı Bizimkiler adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. Ardından 1993 yılından itibaren Bizimkiler dizisinin ana kadrosu ile Yazlıkçılar dizisini kaleme aldı. Bazı filmlerde yapımcılığı üstlendi. Türk Küçükleri adlı bir gülmece öyküleri kitabı vardır. Umur Bugay anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" adlı kitabı Ocak 2017'de yayınlandı.

Umur Burgay'ın yazdığı senaryolar

Rating Kasabası

Büyük Umutlar

Hayat A.Ş.

Zor Adam

Deli Yusuf

Tuzak

Hasip ile Nasip

Hababam Sınıfı

Aslan Bacanak

Pisi Pisi

Kapıcılar Kralı

Çöpçüler Kralı

Yoksul

Davacı

Düttürü Dünya

Postacı

Duruşma

Rus Gelin

Haneler

Reklâmlar

Bizimkiler

Yazlıkçılar

Saygılar Bizden

Oğlum Adam Olacak

Komşu Komşu

Koltuk Sevdası

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:30
  1. İstanbul
  2. Umur Bugay kimdir?
  3. Umur Bugay neden öldü?
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