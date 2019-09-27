Umreye gitmek daha da kolaylaşıyor

Albaraka Türk, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre turlarına özel vade farksız üç taksit imkânı sunuyor. Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenlere ödeme kolaylığı sağlayan “Umre Finansmanı Kampanyası” başlattı. Albaraka Türk kampanya çerçevesinde kutsal toprakları ziyaret etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre turlarına katılan vatandaşlara, vade farkı ve tahsis ücreti olmaksızın üç taksit imkânı sunuyor.

Vade farkı yok

Umre Finansmanı Kampanyasına umre programının dönemini, fiyatını ve konaklama tipini gösteren “Tur Güvenlik Kodu” ile, bütün Albaraka Türk şubelerinden başvuru yapılabiliyor. Umre bedelinin en az yüzde 40’ını peşin olarak yatıran vatandaşların, geri kalan tutarı vade farkı ve tahsis ücreti ödemeden üç eşit taksite bölme fırsatı bulunuyor.

“Hicaz Kart” sahiplerine özel iletişim fırsatı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanan Albaraka Türk, finansmanın yanında iletişim alanında da kolaylıklar sağlıyor. Bu kapsamda Turkcell ile iş birliği gerçekleştiren Albaraka Türk, Hicaz Kart sahiplerine kutsal toprakları ziyaret ederken iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak olan Hac/Umre paketine sadece 59 liraya sahip olabilme fırsatı sunuyor.