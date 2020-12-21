Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi? Umre yapılacak mı?

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, İskoçya ve İtalya’ya sıçradı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi?

İngiltere’de görülen ve diğer Avurapa ülkelerine de sıçramaya başlayan mutasyonlu koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Arabistan yönetimi şuana kadar mutasyon nedeniyle umre ziyaretlerinin ikinci kez iptal edileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu. Kovid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı. Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.