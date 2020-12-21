  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi? Umre yapılacak mı?
Dünya

Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi? Umre yapılacak mı?

Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre zarfından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi 2020 yılına ilişkin hac ve umre ibadetini yurt dışı için iptal etmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri 4 Ekim’de yeniden başlamıştı. Peki koronanın mutasyona uğramasıyla birlikte dünya yeniden diken üstünde. Peki umre yapılacak mı? Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:44:00 - 2020-12-21 14:48:34
Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi? Umre yapılacak mı?

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu Danimarka, Hollanda, Avustralya, Belçika, İskoçya ve İtalya’ya sıçradı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Umre ziyaretleri yeniden iptal mi edildi?

İngiltere’de görülen ve diğer Avurapa ülkelerine de sıçramaya başlayan mutasyonlu koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Arabistan yönetimi şuana kadar mutasyon nedeniyle umre ziyaretlerinin ikinci kez iptal edileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu. Kovid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı. Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da
Medya

Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da

TRT'nin sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ilk kez..
Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak
Ekonomi

Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak

ABD Türkiye’ye silah yaptırımı açıklarken Avrupa Birliği de benzer şantajlar yapıyor. 1970’lerden bugüne gizli açık ambargolarla boğuşan Tür..
Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor
Dünya

Yeni virüs İtalya'ya da sıçradı! Hızla yayılıyor

İtalya Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den gelen bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonuna rastlandığını duyur..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay