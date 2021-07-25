Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor!
Suudi Arabistan’da hac sezonunun sona ermesinin ardından yarından itibaren umre ziyaretleri koronavirüs tedbirleri altında yapılmaya başlanacak.
Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Yarından itibaren başlıyor
Suudi Arabistan’da hac sezonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri yarından itibaren başlayacak. Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid yaptığı açıklamada, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Koronavirüs tedbirleri altında yapılacak
Umre başvurularının (İtamarna) uygulamasından olacağını belirten Muhaimid, umre ziyaretlerinin sıkı önlemler altında olacağını söyledi. Öte yandan Hac ibadeti dün veda tavafının ardından sona ermişti.
Covid-19 nedeniyle hac ibadeti için Suudi Arabistan’da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti.