  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan Kanal İstanbul uyarısı!

Cihat Yaycı Paşa’dan BM’ye flaş çağrı: Acilen tarafsız ve ilkeli olun!

Bilim insanları keşfetti! 28 yeni virüs bulundu

Rize'yi vuran seli fırsata çevirdi! Komünist Orhan Aydın'dan 'pes' dedirten nankörlük

Sözcü yazarı itiraf etti! 'Bizim solcuların anti emperyalistliği ABD fonuna kadar'

CHP muhalif basına el koyacaklarına yemin etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz paylaşım

CHP'li İBB'den bir skandal daha! Abdülhamid Han'ın torunundan tepki

Terörist İsrail askerleri katletti! Filistinli çocuk toprağa verildi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Çaylıkların arasında yetiştirilecek

"Cenazeleri camiye sokulmasın" diyen Ebubekir Sifil haklı değil mi şimdi? Kokuşmuş zihniyetli Mine'den büyük iğrençlik
Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi
Yüzüne kezzap atılmıştı! Evinde ölü bulundu
Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor!
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu!
Dünya Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor!
Dünya

Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor!

Suudi Arabistan’da hac sezonunun sona ermesinin ardından yarından itibaren umre ziyaretleri koronavirüs tedbirleri altında yapılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:05:00 -
Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor!

Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yarından itibaren başlıyor

Suudi Arabistan’da hac sezonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri yarından itibaren başlayacak. Mescid-i Haram Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaimid yaptığı açıklamada, umre ziyaretlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını ve Mescid-i Haram'ın ibadet edenleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri altında yapılacak

 

Umre başvurularının (İtamarna) uygulamasından olacağını belirten Muhaimid, umre ziyaretlerinin sıkı önlemler altında olacağını söyledi. Öte yandan Hac ibadeti dün veda tavafının ardından sona ermişti.

Covid-19 nedeniyle hac ibadeti için Suudi Arabistan’da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay