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İSLAM Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Umre başvuruları ne zaman?
İSLAM

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Umre başvuruları ne zaman?

Umre ziyaretleri başladı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan mart ayında umre ziyaretlerini durdurmuştu. Hac vazifesi içinse ülke dışından misafir kabul edilmemişti. Peki, umre ziyaretleri başladı mı? | Umreye ne zaman gidilecek? | Umre başvuruları başladı mı 2021 | Türkiye’den umreye gidiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:14:00 - 2020-11-16 17:16:53
Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Umre başvuruları ne zaman?

Türkiye’den umreye gidilmeye başlandı mı? | Koronavirüs salgını tüm dünyada alışılan düzenleri değiştirdi. Salgın sebebiyle Suudi Arabistan umre ziyaretlerini mart ayında durdurdu. Hac içinse ülke dışından misafir kabul edilmedi. Umre ziyaretleri altı aylık sürecin ardından 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak başlatıldı. Öncelikli olarak yurt dışından umre için kafile kabul edilmedi. 1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre kafileleri alınmaya başladı. Peki, Türkiye’den umreye gidilebiliyor mu?

Umreye ziyaretler ne zaman başlayacak? Umre başvuruları ne zaman?

Umre için Suudi Arabistan öncelikli olarak birkaç ülke belirledi. Söz konusu ülkeler arasında şimdilik Türkiye bulunmuyor. Umre ziyaretlerinin ülkemizde ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Bu konuda Diyanet İşleri’nden bir açıklama yapılmadan organizatör firmaların açıklamalarına göre ücret ödenmemesi konusunda ise yetkililer uyarılarda bulunuyor.

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