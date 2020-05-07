Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan'a girişler geçici olarak askıya alındı. Vatandaşlar son dönemde sık sık “Umre ne zaman?” , “Umreye gidilebiliyor mu?” , “Umre’ye ne zaman gidilecek?” , “Yurt dışına çıkış yasak mı?” , “Suudi Arabistan'a gitmek yasak mı?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabı.
Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayıldı. 260 binden insan bu salgın sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu sebeple Türkiye yurt dışına kapılarını kapattı. Aynı uygulamayı başka ülkelerde yaptı. Umre’ye gitmek isteyen vatandaşlar yurt dışına çıkış olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?
Milyonlarca kişi “Umre ziyaretleri başladı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.