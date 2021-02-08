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İSLAM Umre ziyaretleri başladı mı?
İSLAM

Umre ziyaretleri başladı mı?

2021 umre yapılabiliyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle Suude Arabistan mart ayında umre ziyaretlerini durdurdu. Alınan tedbirlerle bazı ülkelere umre ziyaretleri için onay çıktı. Suudi Arabistan’da 1 Kasım’da umre ziyaretleri başladı. Peki, Türkiye’den umreye gidilebiliyor mu? Umre ziyaretleri başladı mı son durum? Türkiye’den umreye gidişler başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 00:50:00 -
Umre ziyaretleri başladı mı?

Umre yapılabiliyor mu? Koronavirüs salgını yaşamın her alanını olumsuz etkiledi. Çin’de ortaya çıkan salgın hızla tüm dünyaya yayıldı. Mart ayında Suudi Arabistan yönetimi umre organizasyonlarını durdurdu. Haç organizasyonu içinse ülke dışından misafir kabul edilmedi. Peki, umre yapılabiliyor mu?

Umre ziyaretleri başladı mı?

Suudi Arabistan ekim ayı gibi kendi ülkesindeki vatandaşlar için umre ziyaretlerini açtı. 1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre için misafir kabulüne başlandı. Ancak Suudi Arabistan henüz Türkiye’den umre ziyaretlerine onay vermedi. Umre ve hac hakkında gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

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