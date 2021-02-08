Umre yapılabiliyor mu? Koronavirüs salgını yaşamın her alanını olumsuz etkiledi. Çin’de ortaya çıkan salgın hızla tüm dünyaya yayıldı. Mart ayında Suudi Arabistan yönetimi umre organizasyonlarını durdurdu. Haç organizasyonu içinse ülke dışından misafir kabul edilmedi. Peki, umre yapılabiliyor mu?

Umre ziyaretleri başladı mı?

Suudi Arabistan ekim ayı gibi kendi ülkesindeki vatandaşlar için umre ziyaretlerini açtı. 1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre için misafir kabulüne başlandı. Ancak Suudi Arabistan henüz Türkiye’den umre ziyaretlerine onay vermedi. Umre ve hac hakkında gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.