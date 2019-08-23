Umre ziyareti için kayıtlar başladı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre programına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak, il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak.

"7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük" programlar halinde gidilebilecek umre için öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatilinde 8 günlük program hazırlandı.

Bu kapsamda ilk kafile 15 Eylül'de yola çıkacak.

"Vatandaşlarımız için fırsata çevirdik"

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac biter bitmez umre organizasyonunun başladığını belirterek, şunları ifade etti:

"Bugün itibarıyla umreye kayıt olmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtlarını almaya başlayacağız. Bir kampanya yaptık. Arabistan'ın şartlarında çok kullanılmayan dönemi biz fırsata çevirerek vatandaşlarımızı umreye göndermek için azami derecede fiyat indiriminde bulunduk. Vatandaşlarımızdan aldığımız ücretlerin bedeli uçak, otel, yemek fiyatlandırması şeklinde oluyor. Bu ölü dönemde uçak firmaları bize teklif sundular, cazip bir fiyat verdiler. Biz de bu cazip fiyatı, 3 aylık ve belli bir kontenjan dahilinde vatandaşlarımız için bir fırsata çevirdik. Çok uygun fiyatlarla umre kampanyamız başladı. En düşük fiyat yaklaşık 2 bin 500 riyalden başlıyor. 8 bin kişilik bir kontenjanımız var. Kontenjanımız çok sınırlı olduğu için vatandaşlarımızın erken kayıt yapmalarını tavsiye ediyoruz."