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Aktüel Umre ödüllü yarışmanın sonuçları açıklandı
Aktüel

Umre ödüllü yarışmanın sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 01:49:00 -
Umre ödüllü yarışmanın sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ’Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması’ sonuçları belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlenmişti.

İl ve ilçe müftülükleri koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yarışma sınavının sonuçlarına göre Bayburt’ta lise düzeyinde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Esra Yeşil, üniversite düzeyinde ise Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Esra Arslan İlde birinci olarak Umre ödülü kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şu şekilde:

Lise düzeyinde:

1. Emine Esra Yeşil - (Arpalı Zakire Hanım Kız Kur’an Kursu Hafızı ) Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
2. Melek Betül Alagöz - Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Pınar Üner - Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi
4. Mehmet Akif Memiş - Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi
5. Merve Kardeş - Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üniversite düzeyinde:

1. Esra Arslan - Bayburt Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2. Merve Argun - Bayburt İlahiyat Fakültesi
3. Dilara Han - Bayburt İlahiyat Fakültesi
4. Yavuz İhsan Selim Zehir - Bayburt İlahiyat Fakültesi
5. Ömer Faruk Urhan - Bayburt İlahiyat Fakültesi

Öğrenciler yarışma sonuçlarını yarisma.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.

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