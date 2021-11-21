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İSLAM Umre ne zaman başlayacak? Umreye gidilebiliyor mu son durum
İSLAM

Umre ne zaman başlayacak? Umreye gidilebiliyor mu son durum

Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan bazı ülkelerden misafir kabul etmiyor. Türkiye’den de bu sebeple kutsal topraklara gidilmiyor. Pek çok kişi ise umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, umreye ne zaman gidilebilecek mi? Türkiye’den umreye gidiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-21 18:08:00 -
Umre ne zaman başlayacak? Umreye gidilebiliyor mu son durum

Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan çok uzun süre ülke dışından hac ve umre için misafir kabul etmedi. Ardından alınan kararlar doğrultusunda Suudi Arabistan bazı ülkelerden kafileler kabul etmeye başladı. Ancak Türkiye halen misafir kabul edilmeyen ülkeler arasında. Vatandaşlar umrenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında son olarak Diyanet İşleri Başkanı, Ali Erbaş’tan açıklama geldi.

Umre ne zaman başlayacak? Umreye gidilebiliyor mu son durum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Hac ve umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini ifade eden Erbaş, bu konuda karar vericinin tamamen Suudi Arabistan olduğunu, gerekli müzakerelerin yapıldığını aktardı.

Erbaş, şu ana kadar umrenin bazı ülkelere açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var"

Kudüs ziyaretlerini başlattıklarını dile getiren Erbaş, "Bu ayın sonundan itibaren hafta sonları perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategoride uygulamamız olacak." bilgisini verdi.

Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi.

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