Türkiye’den umreye gidilecek mi? | Mart ayında Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı. Milyonlarca kişi umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, umre başladı mı 2020

Umre ne zaman başlayacak son dakika

Suudi Arabistan yurt dışından umreye gelenlere kısmi izin verildiğini açıkladı. 1 Kasım itibariyle Suudi Arabistan yurt içi ve yurt dışından umre ziyaretlerine izin verdi. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle belli kurallar çerçevesinde umre ziyaretleri gerçekleşecek.

18 Ekim'de başlayan umre ve Haremi Şerif'te namazların edasına izin verilmesinin ardından 1 Kasım’dan itibaren kısmi olarak günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verilecek.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere, umre ziyaretlerine tedrici olarak 4 aşamada izin verileceği bildirilmişti.

Dördüncü aşama olarak isimlendirilen; salgında tamamen güvende olduğuna dair karar verildiği son aşamada ise 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den kafile kabul edip etmeyeceği henüz açıklanmadı. Bu konuda Diyanet İşleri’nin açıklamasını beklemek en doğrusu.