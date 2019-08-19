Umre kayıtları ne zaman - Diyanet 2019-2020 umre kayıtları nasıl yapılır?

Umre kayıtları ne zaman başlayacak? Diyanet umre fiyatları 2019 yılında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet 2019-2020 umre kayıtları nasıl yapılır? sorusu umreye gidecek vatandaşlar tarafından merak edilir. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtların açıldığını Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Hazırlanan umre programlarına göre, konaklama tipine bağlı olarak gün sayısı değişiyor. Peki Diyanet 2019-2020 umre kayıtları nasıl yapılır?

Umre kayıtları ne zaman başlayacak?

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi. Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi.

Kayıtlar 23 Ağustos Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.

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Umre nedir?

Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dinî bir terim olarak umre, ‘Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet’ demektir.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnetir. Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye de "hacc-ı asgar" (küçük hac) denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa'y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.