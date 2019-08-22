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Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Umreye gidecek olan vatandaşlar heyecanla umre kayıtlarını yapacakları tarihi bekliyorlardı. 2019-2020 yılı için Umre tarihleri ve ne kadar olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi. Peki Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Umreye gidecek olan vatandaşlar heyecanla umre kayıtlarını yapacakları tarihi bekliyorlardı. 2019-2020 yılı için Umre tarihleri ve ne kadar olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi. Peki Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Umre kayıtları ne zaman başlıyor?

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.

Umre fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği umre organizasyonlarında; Hilton, Obray ve Swiss gibi otellerde 7 günlük konaklamanın fiyatları ise şu şekilde;

İki kişilik konaklama: 7 bin 470 TL (kişi başı)
Üç kişilik konaklama: 6 bin 900 TL (kişi başı)
Dört kişilik konaklama: 4 bin 875 TL (kişi başı)
0-2 yaş çocuk: 975 TL
3-5 yaş çocuk: 3 bin 750 TL

Umre nasıl yapılır ?

Umreci genellikle uçakla Cidde’ye gider. Mîkāt’tan ihramsız geçemeyeceğinden uçakta, hatta memleketinde ihrama girebilir. İhram beyaz renkte ve dikişsizdir. Başın açık ve ayakların çıplak olması istenir. İhram ile eşitliğe, kardeşliğe, ölüye benzemeye dikkat çekilir. İhrama girildiğinde cinsellik, kavga ve küfür yasaktır. Umreci mikat noktasını geçmeden önce tırnaklarını keser, abdest alır, tıraş olur, ayaklar çıplaktır, çanta ve kemer taşıyabilir. Kadınlar için normal elbise, eldiven, çorap, ayakkabı caizdir.

İhramın sünneti olarak iki rekât namaz kılar. Telbiye, tekbir, tehlillerle Mekke’ye girer.

Kâbe ziyaretinde tekbir ve telbiyelerle içeri girer. Telbiye yüksek sesle yapılır. Kâbe’nin çevresini Hacerül Esved hizasından başlayarak yedi defa döner. Bu dönüş sırasında ıztıba ve remel yapar. Iztıba, ridanın bir ucunu sağ koltukaltından geçirip sol omuz üzerine atmaktır. Sağ omuz ve kol açılır. Remel, erkeklerin kısa adımlarla koşarcasına yürümesi demektir.

Tavaftan sonra tavaf namazı kılar. İki rek’attir. Müstakil bir vacip namazdır.

Umreci, namazdan sonra say için Safâ tepesinden başlayarak Merve’ye gidiş geliş şeklinde say yapar. Saydan sonra tıraş olup ihramdan çıkar ve umreyi bitirir.

Umrede Hac’daki gibi Arafat, Mina, müzdelife, kudum ve veda yoktur. İsterse nafile kurbanı keser, isterse Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri gezer.

Umrede diğer ziyaret yerleri; Medine’de Peygamber Efendimiz (s.a.v) ‘in mezarı, Kuba mescidi, Cuma mescidi, Kıbleteyn mescidi, Seba mescidi, Cennet-ül Bâkî Mezarlığı, Bulut Mescidi, Uhud şehitleri ziyareti.

Mekke’de Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in doğduğu ev, Cennet-ül Mualla, Nur dağı, Sevr mağarası, Cin Mescidi, Cebeli Kubeys görülecek yerlerdir.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:23
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