Denizli İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen özel servisli umre programları kapsamında, aralarında 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin de bulunduğu 154 kişilik kafile umre ibadeti için kutsal topraklara gitti. Farklı yaş gruplarından vatandaşların yer aldığı kafile, 7 ve 15 günlük programlarla manevi yolculuğa çıktı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, çocuk umrecilerle yakından ilgilendi; minikleri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Müftü Pamuklu: Çocuklar dinî bilgilerini gözlem yoluyla pekiştirme imkânı buluyor

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, vatandaşların kutsal topraklarda ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Umrenin, ihrama girilerek Kâbe'nin tavaf edilmesi, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapılması ve saçların tıraş edilmesi ya da kısaltılmasıyla tamamlanan bir ibadet olduğunu anlatan Pamuklu, hacdan farklı olarak umrenin belirli günlerle sınırlı olmadan yılın uygun dönemlerinde yapılabildiğini dile getirdi. "Umre, yalnızca kutsal mekânları ziyaret etmekten ibaret değil" diyen Pamuklu, bu ibadeti Müslümanlar için tövbe, dua, sabır, paylaşma ve manevi arınma duygularının yoğun biçimde yaşandığı özel bir ibadet olarak tarif etti.

Çocukların yolculuğuna da değinen Müftü Pamuklu şöyle konuştu: "Özellikle çocukların aileleri ve öğreticileri eşliğinde bu manevi atmosferi yaşamaları, dinî bilgilerini gözlem yoluyla pekiştirmelerine de imkân sağlıyor." Pamuklu, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin aileleriyle umre ibadeti yapmak için kutsal topraklara gitmesinin Türkiye'de ilk kez yaşandığını söyledi.

Müftü Pamuklu sözlerini şöyle tamamladı: "Minik umrecilerin heyecanı ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan'ın hediye jesti, çocuklarımız için unutulmaz anlara sahne oldu."