Umre fiyatlarında son durum! Umre ne kadar?

Suudi Arabistan hac ve Umre Bakanlığı'nın umre takvimini öne almasının ardından ilk umre kafilesi 15 Eylül'de kutsal topraklara ulaştı. Umreye gitmek isteyenler sık sık "Umre ne kadar?” sorusunu aratıyor. İşte, merak ettiğiniz tüm soruların cevapları…

Umre fiyatlarında son durum!

Umre sezonunun ilk 3 ayı havayolu firmalarının ve otellerinin indirimi nedeniyle bir hayli uygun durumda.

Umre ne kadar?

Diyanet tarafından düzenlenen umre turlarının fiyatları şu sıralar 2.400 SAR'dan başlıyor. Fiyatlar tercih edilen oda, otel ve araçlar nedeniyle farklılık gösteriyor. Umre turu fiyatlarının bir hayli indirimli olması taleplerin artmasına yol açtı. Kayıt yaptırmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları önemli çünkü bu rakamlar kasım ayında sona erecek.

İşte, umre fiyatları...

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