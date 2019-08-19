Umre fiyatları 2019 Diyanet Umre fiyatları ne kadar?

Diyanet umre fiyatları 2019 yılında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet Umre fiyatları ne kadar? Kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtların açıldığını Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Hazırlanan umre programlarına göre, konaklama tipine bağlı olarak gün sayısı değişiyor. İşte 2019 yılı umre ücretleri...

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 yılı umre programları belirlendi. Konaklama türlerine göre "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 15, 20 ve 25 günlük umre programları düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik de birinci dönem ara tatili için 8 günlük umre programı hazırlandı. Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

Diyanet Umre fiyatları 2019-2020 ne kadar?

Öğretmen öğrenci ve veli umre programları ve ücretleri 2019-2020

2019 -2020 bebek ve çocuk umre ücretleri ne kadar?