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Ümraniyeli Türkiye şampiyonu gözünü Avrupa’ya dikti

Spora, sporcuya desteklerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, Ümraniyeli boksörlerin şampiyonluğu ve başarılarıyla gururlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
Ümraniyeli Türkiye şampiyonu gözünü Avrupa’ya dikti

Spora, sporcuya desteklerini sürdüren Ümraniye Belediyesi, Ümraniyeli boksörlerin şampiyonluğu ve başarılarıyla gururlandı. Bu kapsamda Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası’nda Cengizhan Kuru, Gençler 75 kiloda Full Contact Türkiye Şampiyonu oldu.


Sosyal Belediyecilik ilkelerini en iyi uygulayan ilçelerden biri olan Ümraniye Belediyesi, tüm hizmetler de olduğu gibi spor hizmetinde de yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası’nda Ümraniye Belediyesi’nin destekleriyle Dudullu Kick Box Akademi Spor Kulübü sporcusu Cengizhan Kuru şampiyonluğu göğüsledi. Ayrıca şampiyonada İsmail Tan, Gençler 51 kiloda Türkiye ikincisi olurken, Eren Dereyurt Gençler 67 kiloda Full Contact Türkiye üçüncüsü oldu.


Öte yandan yine kulüp sporcularından Hüseyin Can Polat ve Cengizhan Kuru Türk Milli Takımı’na gitmeye hak kazanarak, Macaristan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
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