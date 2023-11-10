  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özbekistan'dan flaş karar! Türk enerji devini seçme kararı aldılar

Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Kaç para alacağınız belli! Fazla mesai ücretleri böyle hesaplanıyor

Bu nasıl bir hainlik böyle! Gazze için şok sözler! İşte bunlar bu kadar alçak

Ahmet Taşgetiren herkesi şaşırttı! Bunu duyan, kulaklarına inanamadı

Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan’dan Almanya kararı

Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Seçilmiş palyaço ve alçak fütürist! Şu “Gazze” şaklabanlığına bakın hele! Bir insan ancak bu kadar alçaklaşabilir

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi
Aktüel Ümraniyeli öğrencilerden Filistin'e anlamlı destek
Aktüel

Ümraniyeli öğrencilerden Filistin'e anlamlı destek

Yeniakit Publisher
2023-11-10 22:25:00 -
Ümraniyeli öğrencilerden Filistin'e anlamlı destek

Ümraniye Belediyesi, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı kınamak ve farkındalık oluşturmak için 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda 4-6 yaş grubundaki Kur’an kursu öğrencileri için etkinlik düzenledi. Minik yürekler, Filistin’deki akranları için boyama yaptı.

Filistin’de yaşanan savaş tüm şiddetiyle sürerken, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Ümraniye’de de Filistin'e destek için düzenlenen protestolar ve etkinlikler devam ediyor. Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, ilçe müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler, ellerine aldıkları fırça ile boyama yaparak, Filistin’de şehit olan akranları için farkındalık oluşturdu.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan Filistin Farkındalık Çadırı’ndaki bağış sandığına destek olmak isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu.

Filistin’i çok sevdiğini söyleyen 4 yaşındaki Nazlı Gül Şahin, “Bugün Filistin için boyama yaptık. Filistin’deki kardeşlerimizi çok seviyoruz. İnşallah kardeşlerimiz kurtulur” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23