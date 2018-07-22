Ümraniyeli bilge çocukların tarih gezisi

Ümraniyeli çocuklar yaz tatilinde gezerken öğrenmeye devam ediyor. Çocuklar, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin; top sesleri, mehter marşları ve at seslerinin efektinin verilerek anlatıldığı panoramik bir müze olan ve Topkapı Parkı içerisinde yer alan Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni gezerek adeta bir tarih yolculuğuna çıktılar.

Panorama 1453 Müzesindeki tarihsel ve kültürel geziye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaz tatilinde hem gezip hem öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar gezi sonunda memnuniyetlerini dile getirdiler.