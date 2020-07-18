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Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Ayasofya yol tarifi | 24 Temmuz Cuma günü binlerce kişi Ayasofya’ya Cuma namazı kılmak için akın edecek. Ayasofya’ya gitmek isteyenler “Ayasofya yol tarifi” , “Ayasofya’ya nasıl giderim?”, “Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:07:00 -
Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?

86 sene sonra Ayasofya’da namaz kılınacak. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya’ya gidecek olan binler yol tarifini araştırıyor. Pek çok kişi “Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl giderim?” sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte, Ayasofya’ya gitmenin en kolay yolu.

Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl gidilir?

Ümraniye’den Ayasofya’ya nasıl gidilir? Ümraniye tarafından Ayasofya'ya gitmek isteyenler öncelikle Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmeli. Üsküdar son durakta indikten sonra Marmaray hattına aktarma yapmalısınız. Marmaray'dan bir durak sonra yani Sirkeci istasyonundan inmeniz gerekiyor. Sirkeci'de indikten sonra normal şartlarda tramvayı kullanabilirsiniz. Ancak 24 Temmuz Cuma günü Sultanahmet tramvay durağı kapalı olacak. Bu sebeple Marmaray'dan inip Sirkeci, Gülhane tramvay duraklarını takip ederek Sultanahmet Meydanı'na yürüyebilirsiniz.

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