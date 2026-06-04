Ümraniye'deki şüpheli ölümde ilk karar: Sağlık Bakanlığı o tıp merkezini kapattı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, grip ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel sağlık merkezinde uygulanan tedavi sonrası hayatını kaybeden Gamze Yıldız’ın ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturmada ilk somut adım atıldı.

Ümraniye’de grip şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın ölümünün ardından yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin adalet talebiyle önünde eylem yaptığı özel tıp merkezi, Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldı. Kapatılma kararının ardından açıklama yapan anne Sınıf Doğantekin, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi" dedi.

Ümraniye’de boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde iddialara göre, alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında fenalaşan ve hastanede bir ay süren yaşam mücadelesini kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir karar alındı. Genç kızın ailesinin önünde pankartlarla eylem yaptığı tıp merkezinin faaliyetleri durdurularak kapatıldı.

Grip şikayetiyle başvurduğu sağlık merkezinde nöbetçi doktor bulunmadığı ve müdahalenin yetkisiz bir teknisyen tarafından yapıldığı yönündeki söylemler üzerine Sağlık Bakanlığı ve adli makamlar inceleme başlattı. Yapılan denetimlerin ardından iddiaların odağındaki özel tıp merkezinin kapatılmasına karar verildi.

“BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ, BİR NEBZE DE OLSA İÇİMİZE ŞU SERPİLDİ”

Süreci anlatan Gamze’nin annesi Suna Doğantekin, "19 gün eylem yaptık. Eylemimizin sonunda dün müfettişler geldi. Bugün de kapatma kararı alındı. Saat 18.00’a kadar müsaade edildi. 18.00 civarında kapatıldı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama bir nebze de olsa içimize su serpildi. Tabii ki şu anda adli süreç de devam edecek. Daha yolumuz var. Bundan sonraki süreçte de en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ve sizlerin de sayesinde, bize destek olan herkesin sayesinde de durmayacağız. Bunlar en ağır cezayı alana kadar durmayacağız. Bununla, sadece kapatmayla kalmayacağız. Şu anda adli tıp sonucunu bekliyoruz. Adli tıp sonucuna göre ilerleme olacak. Şu an tıp sonucu gelmeden bir şey diyemiyorum. CİMER’e çok şikayet yazan olmuş. Dün bir hanım daha geldi, kızı da buna benzer bir şey yaşamış. Çok şükür kaybetmemiş çocuğunu. Birçok yere de şikayette bulunmuş. Röportaj da verebileceğini söyledi. Böyle birçok kişi var. Halen daha yorumlarda şikayet yazanlar da var. Eminim Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık da bunu araştırmıştır. Kapatmaya öyle karar vermişlerdir" dedi.

“KAPATILMASI BİZİM İÇİN İLK ADIMDI, ÇOK ŞÜKÜR OLDU”

Gamze’nin teyzesi Burcu Doğantekin ise, "Bundan sonraki süreçte en ağır cezayı almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yolumuz uzun. İnsanların desteğini bekliyoruz. Kapatılması bizim için ilk adımdı. Çok şükür oldu. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. ’Gamze Yıldız için adalet’ diye Instagram sayfamız var. İnsanlar orayı takip edebilirler. Orada bütün süreçleri paylaştık. Bütün haberleri oradan görebilirler" şeklinde konuştu.

“EYLEM BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHLA TEHDİT ETTİLER”

Eylem süreci ve öncesinde maruz kaldıkları tehdit ile tahriklere değinen teyze Burcu Doğantekin, "Eylemimiz başlamadan önce ablam oraya gittiğinde bir beyefendi silahını gösterdi. ’Ben polisim seni vururum git buradan’ diye. Eylem sürecinde direkt tehdit olmadı. Sözde başsağlığına geldiler. Hatta bir kadın vardı. Gülerek ’Burada kimse kimseyi öldürmedi’ şeklinde bizi tahrik etmeye çalıştılar. Yanımızdan gitmelerini söylüyoruz gitmiyorlar. Bir daha gelmeyin dedik, üç kere dört kere yanımıza geldiler. Direkt ’Buradan gidin’ gibisinden değil ama bizi tahrik etmeye çalıştılar. Bizi silahla tehdit eden kişiye ne oldu bilmiyoruz. Zaten ablam gerçekten polis olduğuna inanmış. Polislere söylediğimizde böyle bir şey olmayacağını, bir polisin böyle bir harekette bulunmayacağını söylediler" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.