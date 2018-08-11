THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Ümraniye'deki mezarlıkta cenin bulundu!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir mezarlıkta, üzeri hafif toprakla kapatılmış cenin bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:36
Ümraniye'deki mezarlıkta cenin bulundu!

İstanbul Ümraniye'de mezarlıkta temizlik işleri yapan görevli, üzeri tahta parçaları ve hafif toprakla kapatılmış bir cenin buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis, olaya ilişkin incelme başlattı.

Olay Ümraniye Aşağı Dudullu Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mezarlıkta temizlik işleri yapan görevli, üzeri tahta parçaları ve hafif toprakla kapatılmış bir cenin buldu. Görevlinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde erkek olan ceninin eli ve kolunun belli olduğu tespit edildi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceninin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:36
  1. İstanbul
  2. Ümraniye
  3. mezarlık
  4. cenin
  5. bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meyveli pasta nasıl yapılır?
    1. Meyveli pasta nasıl yapılır?
    2. Firavunun karısı Hz. Asiye
    3. Evlilikte uyumu belirleyen faktörler..
    4. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    5. Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki..
    6. 10 terörist etkisiz hale getirildi!
    7. Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık..
    8. Korkunç şüphe: Dikkat çeken bağlantı,..
    9. İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak
    10. 'Doktor nerede' deyip saldırdılar!
    11. Donald Trump'tan 'Charlottesville'..
    12. Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na dolar..
    13. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    14. Suriyeliler çadır kentten ayrılıyor
    15. Hesap işletim ücreti nasıl geri alınır?
    16. 7 bin bekçi alımı yapılacak? İçişleri..
    17. Türkiye-ABD krizi en çok onlara yaradı
    18. AÖL kayıt yenileme sınav ücreti ne..
    19. ABD'yi dolar yakarak protesto etti
    20. Erdoğan'dan Avrupa'ya çağrı! Çıkmak..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!