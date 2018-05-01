THY - Konya
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümraniye'de zincirleme trafik kazası!

Ümraniye'de dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:55
Ümraniye'de zincirleme trafik kazası!

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Çakmak Köprüsü yakınlarında, 34 J 2981, 34 BC 6848, 34 AE 4929 ve 34 UU 8061 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Bingöl, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü sağlandı. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:55
  1. Bingöl
  2. trafik kazası
  3. zincirleme trafik kazası
  4. ümraniye trafik kazası
  5. istanbul trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnce adaylığı hakkında konuştu!
    1. İnce adaylığı hakkında konuştu!
    2. Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Polis..
    3. Müslüman Alimler Endonezya'da toplandı
    4. Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avrupa..
    5. Bu tarifi denemeden geçmeyin
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i..
    7. Erdoğan şampiyonu tebrik etti
    8. ABD Dışişleri Bakanı göreve geldikten..
    9. Polis uyuşturucuyu tuvalette buldu
    10. BMGK heyetinden Arakan ziyareti
    11. Bakan Bak'tan Rizespor'a ziyaret
    12. Okmeydanı'nda 3 el yapımı bomba ele..
    13. 200 bin Arakanlı Müslüman Muson..
    14. Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    15. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    16. PKK şüphelisi çift Yunanistan..
    17. Katil İsrail'de "ırkçı" yasa tasarısı..
    18. Ramazan Yaşar: AK Parti etrafında..
    19. İran İsrail'i uyardı: ''Pişman..
    20. Magnezyum yağı ile magnezyum değerleri..
    AK Parti kulisleri hareketlendiren iddia!
    AK Parti kulisleri hareketlendiren iddia!
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek