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Ümraniye'de su kesintisi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 08:17:56 -
Ümraniye'de su kesintisi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye ilçesinin bazı bölgelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

İSKİ Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

İletide, "21 Temmuz 2020 Salı saat 10.00 ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00 saatleri arasında Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent Mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır." bilgisi verildi.

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