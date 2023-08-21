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Spor Ümraniye'de Sokak Basketbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu
Spor

Ümraniye'de Sokak Basketbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-21 19:01:00 -
Ümraniye'de Sokak Basketbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlar belli oldu. 2Büyük Erkekler’ ve ‘Genç Erkekler’ olmak üzere 3 kategoride yarışan 98 takımdan şampiyonlar sırasıyla Marmara Team, İstabull’s, Demir Team oldu.

Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kurulan portatif sahada düzenlenen turnuva, saat 09.00'da başlayıp 12 saat boyunca devam etti. 3 asıl ve 1 yedekten oluşan takımlar tek potaya karşı mücadele etti. Kıran kırana süren mücadeleler Türkiye Basketbol Federasyonu hakemleri tarafından yönetildi. Turnuvaya 98 takım, 392 sporcu katıldı; toplam 98 müsabaka oynandı. Kategorilerinde dereceye giren ilk 4 takıma nakdi para ödülü, kupa ve madalyalarının yanı sıra akıllı bileklik, çanta, havlu ve suluk da hediye edildi.

“SİLİVRİ’DEN KALKIP GELDİK, BİZİM İÇİN BU TÜR FAALİYETLER OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Küçükçekmece Basketbol Takımı’nda oynayan Sezin Uluşar (21) “Her ihtimale karşı sabah 9.30’da geldik. İlk maçımızı yaptık ve onu galibiyetle sonuçlandırdık. Öğrencilerimle beraber katıldık. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a bu güzel imkânı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Silivri’den kalkıp geldik, bizim için bu tür sporsal faaliyetler oldukça önemli. Bugünkü maçlarda da iddialıyız; umarım iddiamız yerini bulur” dedi.

“HER SENE DAHA DA GÜZELLEŞEREK DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Progangs takımında oynayan Yunus Emre Polat (43) ise “Ümraniye’de oturuyorum. 2020’de de belediyenin düzenlediği ilk turnuvaya katılıp birinci olmuştuk. Bu sene de katıldık fakat bu yıl çeyrek finalde elendik. Belediyemizin yapmış olduğu güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum. Her sene daha güzelleşerek devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
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