  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çelik Kubbe'ye ileri teknoloji: ASELSAN yerli füze veri bağını geliştirdi! Bekayi, ABD’nin "sivilleri asla hedef almayız" iddiasını reddetti Siviller gerçek, kurbanlar gerçek Moskova’dan Berlin’e rest! Rusya resmen duyurdu: Sert karşılık vereceğiz Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak Başbakan duyurdu: Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 9’a çıktı Kılıfına uydurarak toprak gaspı: İsrail 109 bin dönüm alanı işgal etti! FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste... Milletvekili danışmanında karanlık para çarkı! Narkotik, fuhuş ve gece yarısı "burs" skandalında ifadesi patladı! Kısıtlama kalktı, sevkiyat katlandı: Berlin'den İsrail'e rekor askeri destek! Şükran ablaları öldü kelleri göründü! Hani ahiret yoktu cumhuriyet!
Yerel Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ümraniye’de otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A., yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre Mehmet A. yönetimindeki 34 MHZ 207 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 MHZ 207 plakalı otomobil, şarampole devrilip ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin altında kalan sürücü Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Ters dönen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafikte makas atarak ilerledi! Tehlikeli anlar kameraya böyle yansıdı
Trafikte makas atarak ilerledi! Tehlikeli anlar kameraya böyle yansıdı

Yaşam

Trafikte makas atarak ilerledi! Tehlikeli anlar kameraya böyle yansıdı

Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki futbolcu toprağa verildi
Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki futbolcu toprağa verildi

Yerel

Söke'de trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki futbolcu toprağa verildi

Böyle böyle akıllanacaksınız! Yaya yolundan geçen adama saldırmıştı: Ehliyeti süresiz iptal edildi, 185 bin lira ceza kesilip aracı trafikten men edildi
Böyle böyle akıllanacaksınız! Yaya yolundan geçen adama saldırmıştı: Ehliyeti süresiz iptal edildi, 185 bin lira ceza kesilip aracı trafikten men edildi

Yaşam

Böyle böyle akıllanacaksınız! Yaya yolundan geçen adama saldırmıştı: Ehliyeti süresiz iptal edildi, 185 bin lira ceza kesilip aracı trafikten men edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’dan seçim öncesi sert uyarı! "Dış müdahaleler karşılıksız kalmayacak"
Dünya

Fransa’dan seçim öncesi sert uyarı! “Dış müdahaleler karşılıksız kalmayacak”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken ülkesini hedef alan manipülasyon ve dış müdahale giriş..
İnce’nin ‘helal para’lı göndermesi küfürbaz Fatih’in ayarını bozdu: Senden değil turşu, cacık bile olmaz!
Gündem

İnce’nin ‘helal para’lı göndermesi küfürbaz Fatih’in ayarını bozdu: Senden değil turşu, cacık bile olmaz!

CHP’li Muharrem İnce’nin, Yeni Parti’ye geçmeyeceğini açıkladıktan sonra Özgür Özel’e göndermede bulunarak “Yeni Parti kurmak turşu kurmaya ..
Fondaş Sözcü'den yerli ve milli gururumuz TOGG'a kalleş manşet! Batı sevdası gözlerini kör etti!
Gündem

Fondaş Sözcü'den yerli ve milli gururumuz TOGG'a kalleş manşet! Batı sevdası gözlerini kör etti!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıkan ve yollarda fırtınalar estiren milli gururumuz Togg, fondaş medyanın kovanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23