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Aktüel Ümraniye'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Ümraniye'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:27:20 -
Ümraniye'de motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir motosikleti çalıp iş yerinde parçaladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir iş yerinde çalıntı motosikletlerin parçalandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Rıdvan A'yı gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda 13 Ekim'de Armağanevler'de çalınan bir motosiklete ait parçalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin Ümraniye'de bir motosikleti çalma anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, telefonla konuşarak motosiklete yaklaşması, bir dakika içerisinde kilidi kırıp motosikleti çalıştırarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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