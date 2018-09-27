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Ümraniye'de korkunç görüntü! Üst geçidin altında bulundu

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu üst geçit altında 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:10
Ümraniye'de korkunç görüntü! Üst geçidin altında bulundu

TEM Otoyolu Edirne istikameti Çamlıca gişeler yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı..

Yapılan incelemede ceset üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadı. 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:10
  1. Edirne
  2. İstanbul
  3. Ümraniye
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