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Yerel Ümraniye'de inşaat alanında erkek cesedi bulundu
Yerel

Ümraniye'de inşaat alanında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 13:33:59 - 2024-08-29 13:33:58
Ümraniye'de inşaat alanında erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de bir ortaokulun yanında bulunan inşaat alanında erkek cesedi bulundu.

Korku dolu olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Cemil Meriç Mahallesi Halk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir ortaokulun yanında bulunan ve yarım bırakılan inşaat alanında hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boş inşaat temelinde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden öldürülerek inşaat alanına atıldığı öğrenilen orta yaşlardaki erkek şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Çevre esnaflarından Murat Çelik, "Sabahtan beri polis ekiplerinin burada olduğunu gördüm. Komşulara sordum. Bir şahsın öldürülüp metruk araziye bırakıldığını söylediler. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çalışma yapıyorlar" diye konuştu.

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