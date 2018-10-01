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Ümraniye'de imalathanede yangın çıktı!

Ümraniye'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:48
Ümraniye'de imalathanede yangın çıktı!

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Bağlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı sehpa imalathanesinde çıktı.

Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çalışanlar, kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:48
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