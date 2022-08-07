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Yerel Ümraniye’de iki otomobil çarpıştı
Yerel

Ümraniye’de iki otomobil çarpıştı

İstanbul Ümraniye’de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 03:30:00 -
Ümraniye’de iki otomobil çarpıştı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Kazada Enes K. kontrolündeki 34 CPF 334 plakalı beyaz renk Dacia Duster marka cip ile E.P kontrolündeki turuncu renk Volkswagen Polo marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Enes K. kontrolündeki cip yan yattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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