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Aktüel

Ümraniye’de denetim noktasında polise ateş açıp kaçmaya çalıştılar

Ümraniye’de polisin denetim noktasında dur ihtarına uymayan bir araçtaki şahıslar polise ateş açarak kaçmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:52:51 -
Ümraniye’de denetim noktasında polise ateş açıp kaçmaya çalıştılar

Ümraniye’de polisin denetim noktasında dur ihtarına uymayan bir araçtaki şahıslar polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın yaşandığı olayda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Ümraniye’de iddiaya göre bir araç, polisin denetim noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Araçta bulunanlar tarafından kaçtıkları esnada polise ateş açıldığı öğrenildi. Kovalamaca sonunda polisler şahısları yere yatırarak kelepçeledi. Kelepçe takılan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

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